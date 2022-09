Covid Campania | aumenta il tasso di positività ma calano i ricoveri

Italpress : Covid, De Luca “In Campania la situazione è sotto controllo” - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - mattinodinapoli : Covid in Campania, 1.391 casi e quattro morti: l'indice di contagio risale al 12,48% , giù i ricoveri - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Campania -

Regione Campania

Diminuisce il numero di nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.391 positivi su 11.145 tamponi esaminati , 44 in meno di ieri con ...... come abbiamo fatto due anni fa durante l'emergenza- presenteremo questo piano la settimana prossima". A dirlo il presidente della RegioneVincenzo De Luca nel corso della consueta ... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Si parte da over 60 ma verso revisione indicazioni. Rt in crescita. Nelle ultime 24 ore: 59 morti, 15.543 positivi. Tasso all'11,3% (ANSA)