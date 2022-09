Cori contro Napoli: tifosi bianconeri nei guai dopo PSG-Juve (Di venerdì 9 settembre 2022) Allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi, durante il match tra il PSG e la Juventus, i supporters bianconeri si sono resi protagonisti di un grave episodio discriminatorio contro Napoli e i napoletani. Ora rischiano serie conseguenze. tifosi Psg Juventus (Getty Images) Quattro ultras della Juventus sono stati arrestati e saranno processati nella capitale francese per istigazione pubblica all’odio razziale. I supporters ospiti hanno intonato a più riprese, nel corso della partita, Cori di discriminazione territoriale contro la città di Napoli come gesto di sfida verso i padroni di casa. Tra i parigini e i tifosi napoletani infatti, nel corso degli anni, è nata una vera e propria amicizia, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi, durante il match tra il PSG e lantus, i supporterssi sono resi protagonisti di un grave episodio discriminatorioe i napoletani. Ora rischiano serie conseguenze.Psgntus (Getty Images) Quattro ultras dellantus sono stati arrestati e saranno processati nella capitale francese per istigazione pubblica all’odio razziale. I supporters ospiti hanno intonato a più riprese, nel corso della partita,di discriminazione territorialela città dicome gesto di sfida verso i padroni di casa. Tra i parigini e inapoletani infatti, nel corso degli anni, è nata una vera e propria amicizia, ...

