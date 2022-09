Coppia aggredita in casa nella notte: lui accoltellato, lei violentata. Gli aggressori (immigrati) filmano la scena e scappano (Di venerdì 9 settembre 2022) Entrano in casa di una giovane Coppia nella notte, accoltellano il ragazzo e violentano la ragazza. Una scena da film dell'orrore, che i due aggressori hanno filmato con il telefono, poi recuperato ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Entrano indi una giovane, accoltellano il ragazzo e violentano la ragazza. Unada film dell'orrore, che i duehanno filmato con il telefono, poi recuperato ...

leggoit : #Modena Coppia aggredita in casa nella notte: lui accoltellato, lei violentata. Gli aggressori (immigrati) filmano… - toscanamedianew : Giovane coppia aggredita in centro, rapinatori arrestati dopo mezz'ora - corrierefirenze : Trovati con la refurtiva in tasca - Profilo3Marco : RT @ANTONINORABOTTI: Firenze: coppia aggredita a calci, pugni e bottigliate. Denunciato un 40enne - MauroLcc1955 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Coppia aggredita a calci, pugni e bottigliate: denunciato senegalese -