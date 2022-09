Concorso Heineken 2022, si vince un minifrigo: la truffa corre su WhatsApp, come funziona (Di venerdì 9 settembre 2022) Arriva un Concorso Heineken su WhatsApp, ma è una truffa. Nel Concorso c’è in palio la vincita di un mini frigo ma, come già accaduto in passato, anche in questo caso si tratta di un Concorso finto e gli utenti che sono stati raggirati sono numerosi. Leggi anche: Finti regali Amazon, attenzione alla truffa: come funziona e come difendersi Il finto Concorso Heineken Su WhatsApp gira un finto Concorso Heineken: agli utenti viene chiesto di accedere ad un link e di rispondere ad un questionario con poche domande, poi di versare un contributo economico molto poco rilevante per ottenere il premio. E’ proprio attraverso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Arriva unsu, ma è una. Nelc’è in palio la vincita di un mini frigo ma,già accaduto in passato, anche in questo caso si tratta di unfinto e gli utenti che sono stati raggirati sono numerosi. Leggi anche: Finti regali Amazon, attenzione alladifendersi Il fintoSugira un finto: agli utenti viene chiesto di accedere ad un link e di rispondere ad un questionario con poche domande, poi di versare un contributo economico molto poco rilevante per ottenere il premio. E’ proprio attraverso ...

