Cingolani: "Io ministro nel prossimo governo? No, ora devo trovarmi un lavoro" (Di venerdì 9 settembre 2022) "Ho finito il mio lavoro e ho fatto quello che dovevo fare, come tecnico, con il governo Draghi. Adesso la politica e il Parlamento devono riprendere il loro predominio e io ora devo trovare un lavoro". Scherza così, con i giornalisti, il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine del Consiglio straordinario Energia tenutosi a Bruxelles, rispondendo alla domanda su un suo eventuale ruolo da ministro nel prossimo governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

