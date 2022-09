Camilla Parker Bowles sarà Regina consorte per volere di Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Camilla Parker Bowles eletta Regina consorte Sono trascorse poche ore da quando è arrivata la notizia della morte della Regina Elisabetta. Sua Maestà come sappiamo si è spenta all’età di 96 anni, dopo ben 70 anni di regno, nel Castello di Balmoral, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nel mentre suo figlio Carlo è stato già L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 9 settembre 2022)elettaSono trascorse poche ore da quando è arrivata la notizia della morte della. Sua Maestà come sappiamo si è spenta all’età di 96 anni, dopo ben 70 anni di regno, nel Castello di Balmoral, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nel mentre suo figlio Carlo è stato già L'articolo proviene da Novella 2000.

