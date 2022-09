Benevento, violenza su un alunno di 12 anni: arrestata una professoressa (Di venerdì 9 settembre 2022) Sospesa dalla scuola e arrestata una professoressa della provincia di Benevento accusata di abusi sessuali su un alunno di 12 anni . La Procura di Benevento ha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 settembre 2022) Sospesa dalla scuola eunadella provincia diaccusata di abusi sessuali su undi 12. La Procura diha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari...

