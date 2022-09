Bari: scuola Massari, carriera alias per uno studente trans Mixed: immensa gioia (Di venerdì 9 settembre 2022) Pubblicato da associazione Mixed lgbti: È con immensa gioia che vi comunichiamo che la scuola media Massari è la prima scuola media a Bari e una delle primissime in Italia ad aver approvato la carriera alias per uno studente trans* Quando i genitori di Nicola si rivolsero alla nostra associazione, fummo ben lieti di incontrare la famiglia al completo e di fornire tutto quello che potevamo: una rete di supporto, i contatti con altri genitori di persone t* molto giovani, consigli e informazioni sugli step utili da fare perché la comunità scolastica accogliesse Nicola senza riserve e rispettasse la sua identità di genere (al netto delle leggi che imporrebbero il contrario), in uno dei luoghi principali ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 settembre 2022) Pubblicato da associazionelgbti: È conche vi comunichiamo che lamediaè la primamedia ae una delle primissime in Italia ad aver approvato laper uno* Quando i genitori di Nicola si rivolsero alla nostra associazione, fummo ben lieti di incontrare la famiglia al completo e di fornire tutto quello che potevamo: una rete di supporto, i contatti con altri genitori di persone t* molto giovani, consigli e informazioni sugli step utili da fare perché la comunità scolastica accogliesse Nicola senza riserve e rispettasse la sua identità di genere (al netto delle leggi che imporrebbero il contrario), in uno dei luoghi principali ...

