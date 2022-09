Auto senza assicurazione e revisione, boom di multe ad Ardea: sanzioni per oltre 800mila euro da inizio anno (Di venerdì 9 settembre 2022) Torniamo a parlare del problema delle Auto che circolano senza assicurazione sul territorio di Ardea e Pomezia. Dopo esserci occupati della città pometina nello scorso numero di aprile, stavolta abbiamo verificato la situazione sotto la Rocca dato che anche qui abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini. Non solo. Anche la nostra prova sul campo ha rivelato in effetti la presenza di diverse vetture sprovviste di regolare copertura assicurativa a dispetto di quanto previsto dal codice della strada e dunque dalla Legge. I numeri Ma di quali cifre parliamo? Stando ai dati raccolti (parziali) dalla banca dati del Comando della Polizia Locale di Ardea nel periodo che va dal 1 gennaio al 15 agosto 2022, dunque circa 7 mesi e mezzo, su un totale di 2.891 verbali totali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Torniamo a parlare del problema delleche circolanosul territorio die Pomezia. Dopo esserci occupati della città pometina nello scorso numero di aprile, stavolta abbiamo verificato la situazione sotto la Rocca dato che anche qui abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini. Non solo. Anche la nostra prova sul campo ha rivelato in effetti la predi diverse vetture sprovviste di regolare copertura assicurativa a dispetto di quanto previsto dal codice della strada e dunque dalla Legge. I numeri Ma di quali cifre parliamo? Stando ai dati raccolti (parziali) dalla banca dati del Comando della Polizia Locale dinel periodo che va dal 1 gennaio al 15 agosto 2022, dunque circa 7 mesi e mezzo, su un totale di 2.891 verbali totali ...

