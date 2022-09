A Milano la Run For Inclusion, prima corsa contro ogni discriminazione (Di venerdì 9 settembre 2022) La prima corsa che celebra l'unicità di ogni individuo e i valori di inclusività e diversity, E' la Run For Inclusion, prima nel suo genere, che il prossimo 29 e 30 ottobre 2022 trasformerà Milano nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Lache celebra l'unicità diindividuo e i valori di inclusività e diversity, E' la Run Fornel suo genere, che il prossimo 29 e 30 ottobre 2022 trasformerànel ...

telodogratis : A Milano la Run For Inclusion, prima corsa contro ogni discriminazione - News24Italy : #A Milano la Run For Inclusion, prima corsa contro ogni discriminazione - News24_it : A Milano la Run For Inclusion, prima corsa contro ogni discriminazione - lifestyleblogit : A Milano la Run For Inclusion, prima corsa contro ogni discriminazione - - ledicoladelsud : A Milano la Run For Inclusion, prima corsa contro ogni discriminazione -