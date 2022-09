5 outfit perfetti per rientrare a lezione con stile! (Di venerdì 9 settembre 2022) L’inizio delle lezioni si avvicina! Che ne dite di un rientro in grande stile? Per essere eleganti, basta poco: l’importante, quando si parla di lezioni, che sia la scuola superiore o l’università, è la comodità e soprattutto l’adeguatezza al luogo. Insomma: essere vestite in modo adatto a dove vi state recando… il che non significa vestirvi in modo noioso, ma solo con gusto! Ecco 5 outfit per voi. 1. La blusa e il pantalone comfy Il vantaggio della blusa è che è ricercata abbastanza da costruire il look praticamente da sola. Potete permettervi quindi di indossarla anche con un paio di pantaloni dal taglio easy e confortevole, senza bisogno di un altro capo molto strutturato. Ovviamente, un paio di jeans funziona sempre! Ai piedi, le vostre sneakers preferite saranno perfette. T-shirt e giacca in denim La giacca in denim è un evergreen che funziona sempre! Potete ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 settembre 2022) L’inizio delle lezioni si avvicina! Che ne dite di un rientro in grande stile? Per essere eleganti, basta poco: l’importante, quando si parla di lezioni, che sia la scuola superiore o l’università, è la comodità e soprattutto l’adeguatezza al luogo. Insomma: essere vestite in modo adatto a dove vi state recando… il che non significa vestirvi in modo noioso, ma solo con gusto! Ecco 5per voi. 1. La blusa e il pantalone comfy Il vantaggio della blusa è che è ricercata abbastanza da costruire il look praticamente da sola. Potete permettervi quindi di indossarla anche con un paio di pantaloni dal taglio easy e confortevole, senza bisogno di un altro capo molto strutturato. Ovviamente, un paio di jeans funziona sempre! Ai piedi, le vostre sneakers preferite saranno perfette. T-shirt e giacca in denim La giacca in denim è un evergreen che funziona sempre! Potete ...

