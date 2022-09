US Open 2022, Jannik Sinner manca un match point e cede a Carlos Alcaraz dopo 5 set e oltre 5 ore di una partita memorabile (Di giovedì 8 settembre 2022) Un match che è già nella leggenda del tennis, il probabile inizio di un’epica rivalità che si protrarrà negli anni. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato vita ad un incontro sensazionale nei quarti di finale dello US Open 2022. Vince lo spagnolo al quinto set con il punteggio di 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 dopo cinque ore e diciotto minuti di gioco. Resta il rammarico per il match point avuto e mancato da Sinner nel quarto set, ma anche per il break di vantaggio avuto sia nel quarto sia nel quinto set, prima della sfuriata finale dello murciano. E’ il servizio il colpo che ha fatto la differenza alla fine della partita. Sono purtroppo undici i doppi falli commessi da ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Unche è già nella leggenda del tennis, il probabile inizio di un’epica rivalità che si protrarrà negli anni.hanno dato vita ad un incontro sensazionale nei quarti di finale dello US. Vince lo spagnolo al quinto set con il punteggio di 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3cinque ore e diciotto minuti di gioco. Resta il rammarico per ilavuto eto danel quarto set, ma anche per il break di vantaggio avuto sia nel quarto sia nel quinto set, prima della sfuriata finale dello murciano. E’ il servizio il colpo che ha fatto la differenza alla fine della. Sono purtroppo undici i doppi falli commessi da ...

DavidPuente : Indagato il guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult: “gravi violazioni” durante le sue ricerche contro la Covid-1… - VittorioSgarbi : Ecco “Giuseppi”, oggi puoi anche dire di avere sostenuto, con il reddito di cittadinanza, l’industria dell’auto!… - DavidPuente : No! Questa foto non mostra un 'matrimonio nazista ucraino' (è stata scattata in Russia e poi modificata) - LaStampa : Us open di Tennis, Sinner spreca un match point e perde ai quarti di finale con Alcatraz - Gazzetta_it : Us Open, Sinner battuto da Alcaraz in cinque set. Lo spagnolo in semifinale con Tiafoe e in corsa per il n.1 -