Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 09:10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 8 settembre Buongiorno da Francesco Vitale l’Unione Europea pronta al Price capsula Russo attesa per il vertice sull’energia di domani una stupidità che non ha futuro attacca Putin e annuncia lo stop alla fornitura delle risorse paesi che hanno il tetto sul prezzo a Mosca draghi lavora nuovo decreto contro il caro bollette oggi un primo Consiglio dei Ministri tanto in Ucraina il partito di Putin vuole proporre un referendum di annessione alla Russia dei territori liberati esclusi nella sede di un gruppo pro-putin a Melito pollo l’età per le riforme della Costituzione ma senza toccare le parti centrali della carta il rosatellum lo vuole Renzi così replica indirettamente se perde Bibbia le critiche della meloni la leader Fratelli d’Italia Definisci surreali parlare di rischio per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì 8 settembre Buongiorno da Francesco Vitale l’Unione Europea pronta al Price capsula Russo attesa per il vertice sull’energia di domani una stupidità che non ha futuro attacca Putin e annuncia lo stop alla fornitura delle risorse paesi che hanno il tetto sul prezzo a Mosca draghi lavora nuovo decreto contro il caro bollette oggi un primo Consiglio dei Ministri tanto in Ucraina il partito di Putin vuole proporre un referendum di annessione alla Russia dei territori liberati esclusi nella sede di un gruppo pro-putin a Melito pollo l’età per le riforme della Costituzione ma senza toccare le parti centrali della carta il rosatellum lo vuole Renzi così replica indirettamente se perde Bibbia le critiche della meloni la leader Fratelli d’Italia Definisci surreali parlare di rischio per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra ...

