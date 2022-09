Tromba d’aria sulla località turistica | alberi abbattuti | danni | paura e soccorsi in corso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 settembre 2022)a Civitavecchia.sul litorale laziale per una forte folata di vento che si è abbattuta questa mattina a Civitavecchia, nella zona di Sant’Agostino. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, i vigili del fuoco della Caserma Bonifazi sono dovuti intervenuti per la messa in sicurezza di alcunicaduti o rimasti divelti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Impressionanti le immagini filmate dallaarrivata dalla costa del litorale fino all’entroterra interessando la zona di Sant’Agostino, a Civitavecchia. Numerosi glie divelti dal forte vento, ma fortunatamente nessuna persona al momento sembrerebbe essere rimasta ferita.a ...