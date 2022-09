Traffico Roma del 08-09-2022 ore 10:00 (Di giovedì 8 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord rallentamenti sono segnalati sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri del raccordo anulare si rallenta anche sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana poi sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code sulla tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale direzione centro e proprio in tangenziale Traffico rallentato tra via Tiburtina via Salaria verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense direzione San Giovanni sul grande raccordo anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e api in esterna si rallenta tra le uscite Cassia e Aurelia e Prenestina e Tiburtina quasi sulla Roma Fiumicino da via della Magliana a via del Cappellaccio verso via Cristoforo Colombo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord rallentamenti sono segnalati sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri del raccordo anulare si rallenta anche sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana poi sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe code sulla tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale direzione centro e proprio in tangenzialerallentato tra via Tiburtina via Salaria verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense direzione San Giovanni sul grande raccordo anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina e api in esterna si rallenta tra le uscite Cassia e Aurelia e Prenestina e Tiburtina quasi sullaFiumicino da via della Magliana a via del Cappellaccio verso via Cristoforo Colombo ...

