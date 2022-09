Traffico Roma del 08-09-2022 ore 08:00 (Di giovedì 8 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno a voi Buongiorno Hai radioascoltatori il Traffico è indicato in aumento su tutte le principali direttrici in ingresso in città a Roma Nord rallentamenti sulla Cassia Veientana tra via Giustiniana ed il raccordo anulare su questo tratto si transita su carreggiata ridotta e si rallenta anche sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana grafica della via Tiburtina da Settecamini al Raccordo Anulare code sulla Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti la tangenziale verso il centro sulla via Pontina si sta in coda tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci direzione raccordo anche qui Segnalata la presenza di un cantiere rallentamenti poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina ed infine chiude in ingresso a Roma dalla diramazione di Roma Sud a partire ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno a voi Buongiorno Hai radioascoltatori ilè indicato in aumento su tutte le principali direttrici in ingresso in città aNord rallentamenti sulla Cassia Veientana tra via Giustiniana ed il raccordo anulare su questo tratto si transita su carreggiata ridotta e si rallenta anche sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana grafica della via Tiburtina da Settecamini al Raccordo Anulare code sulla Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti la tangenziale verso il centro sulla via Pontina si sta in coda tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci direzione raccordo anche qui Segnalata la presenza di un cantiere rallentamenti poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina ed infine chiude in ingresso adalla diramazione diSud a partire ...

VAIstradeanas : 07:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:59 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romamobilita : #viabilità, traffico intenso sull'ultimo tratto della Roma-Fiumicino tra via della Magliana e via Laurentina - LuiMa831 : No, non ero pronta a immergermi di nuovo nel traffico di Roma ????? aó riannate n'po in vacanza che noi senza de voi… - romamobilita : #Roma #viabilità Pontina, segnalato traffico rallentato per incidente altezza via Di Decima/Castel Porziano direzione Latina -