Terremoto di 5.6 nel mare Ionio, avvertito chiaramente in Calabria (soprattutto a Crotone) e Puglia (Di giovedì 8 settembre 2022) Terremoto, una forte scossa è stata registrata nel mare Ionio al largo dell'isola greca di Zante. Il sima, registrato alle 9.36 italiane, è stato di magnitudo 5.6 a... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 settembre 2022), una forte scossa è stata registrata nelal largo dell'isola greca di Zante. Il sima, registrato alle 9.36 italiane, è stato di magnitudo 5.6 a...

AmbCina : Continua il lavoro costante ed estenuante dei Vigili del Fuoco per mettere in salvo il numero più alto di persone p… - quotidianodirg : Terremoto magnitudo 5.6 nel Mar Ionio: scossa avvertita nella costa di Ragusa - viagrazie : Forte terremoto nel Mar Ionio, scossa al largo di Cefalonia e Zante | DATI e MAPPE - ilmessaggeroit : Terremoto, forte scossa nel mar Ionio avvertita in Calabria e Puglia - SaraMemm : RT @techworldaleant: scossa di terremoto avvertita nel tarantino -