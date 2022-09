Sinner, nessun lieto fine. Lotta 5 ore e 15', poi crolla al 5°: Alcaraz in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) Una maratona di cinque ore e 20, un match point non sfruttato, tanto spettacolo e il record di partita finita più tardi nella storia dello Us Open. Jannik Sinner si ferma ai quarti di finale dopo una ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Una maratona di cinque ore e 20, un match point non sfruttato, tanto spettacolo e il record di partita finita più tardi nella storia dello Us Open. Janniksi ferma ai quarti di finale dopo una ...

lamononucleosi : 5h e 15 minuti di puro divertimento. questi ragazzi nei prossimi anni ci faranno divertire come mai nessun altro du… - luigi_ando : RT @michisilve: Ripeto: nessun atleta italiano in nessuno sport ha mai avuto la forza mentale di Jannik #Sinner #USOpen #SinnerAlcaraz - michisilve : Ripeto: nessun atleta italiano in nessuno sport ha mai avuto la forza mentale di Jannik #Sinner #USOpen #SinnerAlcaraz - Friedkinismo2 : Va bene tutto. Medvedev , Ruud , Auger Aliassime, Tsitsipas. Ma quando questi due giocano contro , si vede un tenn… - drogaelacrime : @putodjprof Ma io so benissimo i limiti che ha, così come so benissimo i limiti di Fognini, Sonego e compagnia bell… -