Riscaldamento, ecco le nuove date per i termosifoni da Nord a Sud (Di giovedì 8 settembre 2022) C'è il calendario con le date e la durata dell'accensione dei termosifoni: si parte il 22 ottobre al Nord, l'8 dicembre per le isole minori che avranno un Riscaldamento di 5 ore al giorno contro le 13 ore dei luoghi più freddi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) C'è il calendario con lee la durata dell'accensione dei: si parte il 22 ottobre al, l'8 dicembre per le isole minori che avranno undi 5 ore al giorno contro le 13 ore dei luoghi più freddi

