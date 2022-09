Poker della Lazio con super Vecino. Steccano la Roma (ko in Bulgaria) e la Fiorentina (pari con il Riga) (Di giovedì 8 settembre 2022) La Lazio esordisce come meglio non poteva nell'Europa League, strapazzando il Feyernoord , una delle due finaliste dell'ultima Conference e scesa in campo all'Olimpico con l'obiettivo di inaugurare ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 settembre 2022) Laesordisce come meglio non poteva nell'Europa League, strapazzando il Feyernoord , una delle due finaliste dell'ultima Conference e scesa in campo all'Olimpico con l'obiettivo di inaugurare ...

FcInterNewsit : Europa League, poker della Lazio contro il Feyenoord: Vecino ne fa due - Fiorentinanews : L'ex viola #Vecino protagonista nel poker della #Lazio contro il #Feyernoord, la #Roma perde in Bulgaria.… - sportli26181512 : Lazio, la prima in Europa è uno spettacolo: doppio Vecino e poker al Feyenoord: Lazio, la prima in Europa è uno spe… - tcm24com : Europa League, poker della Lazio #europaLeague #lazio - radiosei : #LazioFeyenoord 63' VECINO! LA DOPPIETTA! Inserimento perfetto della mezzala, destro secco che supera Bijlow, la Lazio cala il poker. 4-0 -