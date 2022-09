Osimhen: «Non penso che sia particolarmente grave, farò delle visite» (Di giovedì 8 settembre 2022) Ha fatto spaventare i tifosi Victor Osimhen dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire ieri sera nel primo tempo della gara contro il Liverpool. Il napoli ha rassicurato sulle sue condizioni a fine gara spiegando che si trattava di un “risentimento muscolare alla coscia destra”, ma a chiarire meglio ci ha pensato lo stesso attaccante nigeriano ai microfoni di Oma Sports Tv. «Per quanto riguarda l’infortunio, non penso che sia particolarmente grave, domani farò delle visite, ho delle sensazioni positive. In ogni caso questo è il calcio, devo andare avanti. Ho ricevuto molti messaggi e voglio ringraziare chi ci tiene a me. Voglio tornare presto, fare del mio meglio e aiutare la squadra» Il commento di Victor per l’assist a Kvaratskhelia durante la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Ha fatto spaventare i tifosi Victordopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire ieri sera nel primo tempo della gara contro il Liverpool. Il napoli ha rassicurato sulle sue condizioni a fine gara spiegando che si trattava di un “risentimento muscolare alla coscia destra”, ma a chiarire meglio ci ha pensato lo stesso attaccante nigeriano ai microfoni di Oma Sports Tv. «Per quanto riguarda l’infortunio, nonche sia, domani, hosensazioni positive. In ogni caso questo è il calcio, devo andare avanti. Ho ricevuto molti messaggi e voglio ringraziare chi ci tiene a me. Voglio tornare presto, fare del mio meglio e aiutare la squadra» Il commento di Victor per l’assist a Kvaratskhelia durante la ...

