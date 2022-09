Osimhen: “Infortunio non grave, restare a Napoli è stata la decisione migliore” (Di giovedì 8 settembre 2022) Victor Osimhen parla dopo la vittoria del Napoli con il Liverpool in Uefa Champions League, match in cui ha subito un Infortunio. L’attaccante del Napoli è stato costretto ad uscire lasciando il posto a Giovanni Simeone che ha segnato poi il primo gol con la maglia del Napoli. Osimhen ad Oma Sport Tv parla anche del suo Infortunio e dà buone speranze per la partita con il Milan. Osimhen intervista Napoli-Liverpool Spalletti ha detto che Osimhen sicuramente non giocherà la prossima sfida di Serie A tra Spezia e Napoli, ma nemmeno quella di Champions League tra Rangers e Napoli. Osimhen però è positivo sul suo Infortunio e dice: “Non credo che sia niente ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) Victorparla dopo la vittoria delcon il Liverpool in Uefa Champions League, match in cui ha subito un. L’attaccante delè stato costretto ad uscire lasciando il posto a Giovanni Simeone che ha segnato poi il primo gol con la maglia delad Oma Sport Tv parla anche del suoe dà buone speranze per la partita con il Milan.intervista-Liverpool Spalletti ha detto chesicuramente non giocherà la prossima sfida di Serie A tra Spezia e, ma nemmeno quella di Champions League tra Rangers eperò è positivo sul suoe dice: “Non credo che sia niente ...

