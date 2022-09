Osimhen, esami spostati a domani: ecco gli step del recupero (Di giovedì 8 settembre 2022) L’entusiasmo per la vittoria bruciante sul Liverpool non copre quella che è l’unica tegola della serata trionfale di ieri sera. Tiene sempre banco in città l’infortunio di Victor Osimhen che ieri è uscito malconcio dal match a fine primo tempo, a causa di un probabile risentimento muscolare. Radio Marte ha consultato fonti vicine alla società partenopea ed ha rivelato: “Giorno di riposo per Victor Osimhen: il nigeriano si sottoporrà a test non prima di domani”. Proseguendo l’emittente radiofonica fa un aggiornamento sull’iter che seguirà il nigeriano che infatti “riposerà per un giorno, come da prassi in caso di infortuni muscolari, così da sottoporsi ad esami ‘a freddo’…”. I giornalisti della redazione di Radio Marte annunciano che probabilmente Victor Osimhen “salterà la prossima partita di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) L’entusiasmo per la vittoria bruciante sul Liverpool non copre quella che è l’unica tegola della serata trionfale di ieri sera. Tiene sempre banco in città l’infortunio di Victorche ieri è uscito malconcio dal match a fine primo tempo, a causa di un probabile risentimento muscolare. Radio Marte ha consultato fonti vicine alla società partenopea ed ha rivelato: “Giorno di riposo per Victor: il nigeriano si sottoporrà a test non prima di”. Proseguendo l’emittente radiofonica fa un aggiornamento sull’iter che seguirà il nigeriano che infatti “riposerà per un giorno, come da prassi in caso di infortuni muscolari, così da sottoporsi ad‘a freddo’…”. I giornalisti della redazione di Radio Marte annunciano che probabilmente Victor“salterà la prossima partita di ...

