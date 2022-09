Oriocenter Friendly Autism | riprendono le proiezioni domenicali all’Uci Cinema Orio

(Di giovedì 8 settembre 2022) Domenica 11 settembre tornano le attesissimedi, iniziativa gratuita messa a disposizione dal Selected Stores più grande d’Italia, che ha riscosso un ottimo successo ed è stata molto apprezzata da genitori e ragazzi. Il sistemaScreening è un particolare adattamento di ambiente che rende possibile la visione dei film alle persone cono. Dall’inizio del 2022 sono stati 19 i film selezionati dacon circa 1354 posti prenotati, per un totale di 272 famiglie che hanno usufruito del servizio. Famiglie che provengono principalmente dalla provincia di Bergamo (64%) seguita da Milano (13%), Brescia (10%), ...

La Voce delle Valli

Infine, continuano gli appuntamenti con Uci Autism, iniziativa pensata per permettere ... Le proiezioni sono offerte gratuitamente dae per partecipare è sufficiente prenotarsi ...Indice Le prossime aperture Kebhouze cerca personale Cosa prevede il menù Kebahouze è eco -Una nuova tendenza di mercato Kebhouze , la prima catena di kebab made in Italy approda ad ...