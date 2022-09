Nuovo reclutamento, come si svolgerà il concorso: requisiti, fase transitoria, prove e graduatorie di merito (Di giovedì 8 settembre 2022) Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. concorso: requisiti, prove, fase transitoria, graduatorie di merito abilitati e non. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.diabilitati e non. L'articolo .

orizzontescuola : Nuovo reclutamento, come si svolgerà il concorso: requisiti, fase transitoria, prove e graduatorie di merito - AniefTorino : Potresti essere tu uno dei nuovi Dsga? A breve è previsto un nuovo reclutamento, inizia subito la tua preparazione… - ProDocente : Nuovo reclutamento, come si consegue un’ulteriore abilitazione. Anche per i docenti di ruolo - orizzontescuola : Nuovo reclutamento, come si consegue un’ulteriore abilitazione. Anche per i docenti di ruolo - Ti_Films : RT @messveneto: Si assume nuovo personale, 100 posti di lavoro in quattro aziende udinesi: Reclutamento per inserire dipendenti alla Abs -… -