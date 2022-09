Nubifragio nella notte, fango e frane nel Comasco (Di giovedì 8 settembre 2022) Un violento Nubifragio ha colpito nella notte il Comasco, causando frane e allagamenti, oltre che a Como a Torno e a Blevio, già duramente colpita dal maltempo lo scorso luglio e un anno fa. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Un violentoha colpitoil, causandoe allagamenti, oltre che a Como a Torno e a Blevio, già duramente colpita dal maltempo lo scorso luglio e un anno fa. La ...

iconanews : Nubifragio nella notte, fango e frane nel Comasco - News24_it : Nubifragio nella notte, fango e frane nel Comasco - AnsaLombardia : Nubifragio nella notte, fango e frane nel Comasco. Ruspe in azione a Blevio. Problemi anche in provincia di Lecco |… - ValBrembanaWeb : Nubifragio nella notte, frane a Taleggio e Valtorta. Brembo e torrenti in piena - MartinaC1203 : Ma che cazzo sta venendo giu il nubifragio? Lombardia già nella sua autumn era -