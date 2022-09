“Non è possibile”. Bufera su Annamaria Franzoni, succede a 20 anni dall’omicidio del figlio Samuele (Di giovedì 8 settembre 2022) Annamaria Franzoni torna a Cogne. La donna condannata per aver ucciso il figlio Samuele Lorenzi, che al momento dell’infanticidio aveva appena tre anni, è tornata nella casa del delitto. Una storia tristemente conosciuta dalla cronaca italiana. Un caso che ha avuto grande rilevanza mediatica dopo il delitto anche grazie ai media che coinvolsero fortemente l’opinione pubblica. Alle ore 8:28 del 30 gennaio 2002 il centralino della Valle d’Aosta del 118 riceve una telefonata dalla frazione Montroz di Cogne da Annamaria Franzoni, che chiedeva l’intervento di soccorsi sanitari dicendo di aver appena trovato il figlio Samuele, di tre anni, che “vomitava sangue” nel proprio letto. Le ipotesi iniziali (aneurisma, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)torna a Cogne. La donna condannata per aver ucciso ilLorenzi, che al momento dell’infanticidio aveva appena tre, è tornata nella casa del delitto. Una storia tristemente conosciuta dalla cronaca italiana. Un caso che ha avuto grande rilevanza mediatica dopo il delitto anche grazie ai media che coinvolsero fortemente l’opinione pubblica. Alle ore 8:28 del 30 gennaio 2002 il centralino della Valle d’Aosta del 118 riceve una telefonata dalla frazione Montroz di Cogne da, che chiedeva l’intervento di soccorsi sanitari dicendo di aver appena trovato il, di tre, che “vomitava sangue” nel proprio letto. Le ipotesi iniziali (aneurisma, ...

peppeprovenzano : Vuoi un’Italia con più diritti, lavoro buono, cura dell’ambiente? È possibile, votando @pdnetwork. O, su tutto que… - borghi_claudio : @Lucapsi99 Romano è all'uninominale Livorno. Per non essere rieletto bisogna che in quella città i voti di Lega, Fd… - carmelitadurso : Amiche, amici… Se venite imbrogliati e truffati non vi dovete vergognare di denunciare! Parlatene, raccontartelo e… - semanthide3 : @Enrico_Arata @marcopalears Il mio tweet diceva questo, comprendere i loro timori e, se possibile, rassicurarli. No… - bari_donatella : RT @QuinziUgo: L'unico #votoutile che conosco è quello che viene espresso. Astenersi è sempre possibile, ma bisogna tornare a ricordare ch… -