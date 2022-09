Napoli, Spalletti: “Osimhen salterà due gare, sul Liverpool..” (Di giovedì 8 settembre 2022) Spalletti Napoli- Il Napoli è tornato a lavoro, dopo la grande prestazione di ieri sera, ai danni del Liverpool. Preparazione in vista della gara contro lo Spezia, in programma sabato alle ore 15:00. L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la vittoria contro il Liverpool, per 4-1. Il mister Toscano ha parlato di vari argomenti, legati alla grande gara e sull’infortunio di Osimhen. Ecco di seguito, le parole del mister Azzurro: Su Victor Osimhen: “A rischio per sabato? No, non gioca sicuramente. E non ne giocherà altre nelle prossime settimane, visto che è un problema muscolare”. Così il Napoli con la prima diagnosi post partita: “Victor ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 8 settembre 2022)- Ilè tornato a lavoro, dopo la grande prestazione di ieri sera, ai danni del. Preparazione in vista della gara contro lo Spezia, in programma sabato alle ore 15:00. L’allenatore del, Luciano, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la vittoria contro il, per 4-1. Il mister Toscano ha parlato di vari argomenti, legati alla grande gara e sull’infortunio di. Ecco di seguito, le parole del mister Azzurro: Su Victor: “A rischio per sabato? No, non gioca sicuramente. E non ne giocherà altre nelle prossime settimane, visto che è un problema muscolare”. Così ilcon la prima diagnosi post partita: “Victor ...

