Muore il parente 90enne al Civico di Palermo, decine di familiari devastano il reparto (Di giovedì 8 settembre 2022) Scene di follia ieri notte all’ospedale Civico di Palermo nel reparto di Prima medicina. decine di familiari di un paziente deceduto hanno devastato arredi e oggetti presenti in reparto alla notizia della morte del congiunto. Medici, infermieri e sanitari hanno rischiato il linciaggio in seguito alla morte di un uomo di 90 anni per l’irruzione di decine di familiari del paziente. Un vero e proprio inferno, placato solo dall’arrivo della polizia. decine di atti violenti È la sigla sindacale Fials che torna a esprime “forte preoccupazione per l’escalation di atti di violenza che si sta registrando in ospedale, dove è ormai abitudine sfogare il proprio dolore contro gli operatori sanitari che altro non fanno che il proprio dovere”. Rotta ... Leggi su sicilia.news (Di giovedì 8 settembre 2022) Scene di follia ieri notte all’ospedaledineldi Prima medicina.didi un paziente deceduto hanno devastato arredi e oggetti presenti inalla notizia della morte del congiunto. Medici, infermieri e sanitari hanno rischiato il linciaggio in seguito alla morte di un uomo di 90 anni per l’irruzione dididel paziente. Un vero e proprio inferno, placato solo dall’arrivo della polizia.di atti violenti È la sigla sindacale Fials che torna a esprime “forte preoccupazione per l’escalation di atti di violenza che si sta registrando in ospedale, dove è ormai abitudine sfogare il proprio dolore contro gli operatori sanitari che altro non fanno che il proprio dovere”. Rotta ...

