Memphis, 19enne spara all'impazzata e pubblica il video sui social: quattro morti e tre feriti (Di giovedì 8 settembre 2022) Memphis, Tennessee: l'ennesima strage a opera di un uomo armato negli Stati Uniti. quattro persone sono state uccise e altre tre ferite in diverse sparatorie avvenute nel centro della città. La ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022), Tennessee: l'ennesima strage a opera di un uomo armato negli Stati Uniti.persone sono state uccise e altre tre ferite in diversetorie avvenute nel centro della città. La ...

Agenzia_Ansa : Due persone sono state uccise e altre quattro ferite in una serie di sparatorie avvenute a Memphis, in Tennessee. R… - TV2000it : #Usa: sparatorie a #Memphis, due morti e quattro feriti Causate da lite per scommesse, ricercato 19enne… - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: La polizia di Memphis ha annunciato di aver arrestato il 19enne afroamericano Ezekiel D. Kelly, sospettato delle sparatorie… - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: Due persone sono state uccise e altre quattro ferite in una serie di sparatorie avvenute a Memphis, in Tennessee. Ricerca… - ilriformista : Per ore i cittadini sono rimasti barricati in casa mentre, come nel gioco Gta San Andreas, un 19enne guidava per la… -