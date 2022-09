“L'estate più calda della storia”. I dati allarmanti: battuto ogni record (Di giovedì 8 settembre 2022) L'estate del 2022 è stata la più calda nella storia dell'Europa, col Continente colpito da ondate di caldo record e dalla peggiore siccità degli ultimi secoli. È quanto rilevato dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito da Commissione europea e dall'Agenzia spaziale europea. Il Copernicus Climate Change Service ha comunicato che le temperature in Europa sono state «le più alte mai registrate sia per il mese di agosto che per l'estate (giugno-agosto) nel suo insieme». Inoltre, secondo i dati del C3S, nel mese di luglio 2022 il ghiaccio marino dell'Antartide ha toccato un minimo storico. Mai prima d'ora, in 44 anni di osservazioni satellitari, era stata registrata una estensione così limitata nel bel mezzo dell'inverno australe. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) L'del 2022 è stata la piùnelladell'Europa, col Continente colpito da ondate di caldoe dalla peggiore siccità degli ultimi secoli. È quanto rilevato dal programma europeo di osservazioneTerra Copernicus, gestito da Commissione europea e dall'Agenzia spaziale europea. Il Copernicus Climate Change Service ha comunicato che le temperature in Europa sono state «le più alte mai registrate sia per il mese di agosto che per l'(giugno-agosto) nel suo insieme». Inoltre, secondo idel C3S, nel mese di luglio 2022 il ghiaccio marino dell'Antartide ha toccato un minimo storico. Mai prima d'ora, in 44 anni di osservazioni satellitari, era stata registrata una estensione così limitata nel bel mezzo dell'inverno australe. ...

