Leone (Di giovedì 8 settembre 2022) “A che serve leggere Platone se non pulisci mai il bagno?”, dice la scrittrice Alice Munro. Io aggiungo: “A che serve fare scoperte affascinanti e avere intuizioni brillanti se non si traducono mai in cambiamenti pratici nella tua vita... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) “A che serve leggere Platone se non pulisci mai il bagno?”, dice la scrittrice Alice Munro. Io aggiungo: “A che serve fare scoperte affascinanti e avere intuizioni brillanti se non si traducono mai in cambiamenti pratici nella tua vita... Leggi

vashikoo : Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo (1966) dir: Sergio Leone dp: Tonino Delli Colli 35mm anamorphic film print un-squee… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #CatherineDeneuve: “Ho un ricordo vivido della prima volta che sono stata alla #BiennaleCinema:… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Zelensky scuote la Mostra del Cinema, l'Ucraina irrompe all'apertura. I nomi dei bambini morti nella… - MatNeg94 : @7Robymar Scusa ma oggi mi sono svegliato leone da tastiera e quindi non leggo bene i tweet altrui #analfabetismofunzionale - mmeelisssa_ : RT @oroscopotoxic: ai leone ?? non piace raccontare alle persone i loro problemi perché non hanno tempo per gente che finge di interessarsi -