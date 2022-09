La regina Elisabetta verte in gravi condizioni (Di giovedì 8 settembre 2022) Situazione allarmante per la regina Elisabetta, che al momento viene seguita costantemente dai suoi medici di fiducia. La notizia è arrivata poco fa direttamente da Buckingham Palace, che ha appena pubblicato un comunicato riguardante la salute della sovrana. La regina Elisabetta ha compiuto 96 anni il 21 aprile ma sembrava che le sue condizioni fossero L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Situazione allarmante per la, che al momento viene seguita costantemente dai suoi medici di fiducia. La notizia è arrivata poco fa direttamente da Buckingham Palace, che ha appena pubblicato un comunicato riguardante la salute della sovrana. Laha compiuto 96 anni il 21 aprile ma sembrava che le suefossero L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

