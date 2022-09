Jeep Wagoneer S - 600 CV e 0-100 in 3 | 5 secondi per la bomba elettrica

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 8 settembre 2022) Fino a pochi anni fa pensare a una, di serie, da 600 cavalli era quasi un'eresia. Poi è arrivata la Grand Cherokee Trackhawk che ha infranto la soglia dei 700 e presto ci sarà spazio in gamma per una nuova "", laS. Che però saràe proporrà prestazioni da supersportiva e un'autonomia maggiore rispetto alla Trackhawk. Certo, per fare il pieno di benzina bastano pochi istanti, mentre per rifornire la grande batteria della nuova Ev servirà tempo, ma una volta staccato il cavo si potrà viaggiare per 640 km e bruciare lo 0-100 km/h in circa tree mezzo (alla Trackhawk ne servivano 3,7). Suv coupé o quasi. Il terzo modello - dopo le Avenger e Recon - della nuova strategiadellaè infatti una grande Suv dalle linee sportive ...