Incubo Pontina: scontro tra tre auto e un camion, strada chiusa per ore. Code per lavori verso Roma (Di giovedì 8 settembre 2022) Mattinata da Incubo per i pendolari che percorrono la SS 148 Pontina. La giornata è iniziata con gli ormai consueti lavori che vedono il restringimento della carreggiata all'altezza di Castel di Leva a causa dei lavori di rifacimento del guard rail. Ma oltre alle Code in direzione Roma sono due incidenti (uno in particolare avvenuto all'altezza di Pomezia) a tenere in scacco il traffico. chiusa la Pontina oggi Partiamo dalla chiusura della Pontina. L'incidente è avvenuto al km 33+000 all'altezza della Castagnetta (Pomezia) in direzione Latina poco prima delle 5.00. A rimanere coinvolti sarebbero stati almeno quattro mezzi, tra cui uno pesante. Deviata la circolazione su Via Pontina Vecchia.

