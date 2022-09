Il rito social per iniziare con gusto la giornata (Di giovedì 8 settembre 2022) Nulla è più come prima, nemmeno la colazione. Passato il periodo in cui, per non rinunciare al cornetto fragrante, ce lo siamo fatto recapitare a casa direttamente dalla pasticceria di fiducia, archiviata la moda di prepararsi una sana e sostanziosa colazione al posto della cena per consolare la tristezza da reclusione forzata, siamo ritornati a concederci il piacere della tazzina e di un buon lievitato al bar o in hotel. E tra un post su Instagram e una storia per immortalare il momento social per eccellenza, è cambiata anche l’offerta dei locali, con orari più flessibili che consentono di vivere la colazione in vari momenti della giornata, con una proposta più ampia e inclusiva. Il caffè è forse l’esempio più emblematico di questa trasformazione: è cambiato il modo di raccontarlo e consumarlo, con sempre maggiore consapevolezza. Ma i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 settembre 2022) Nulla è più come prima, nemmeno la colazione. Passato il periodo in cui, per non rinunciare al cornetto fragrante, ce lo siamo fatto recapitare a casa direttamente dalla pasticceria di fiducia, archiviata la moda di prepararsi una sana e sostanziosa colazione al posto della cena per consolare la tristezza da reclusione forzata, siamornati a concederci il piacere della tazzina e di un buon lievitato al bar o in hotel. E tra un post su Instagram e una storia per immortalare il momentoper eccellenza, è cambiata anche l’offerta dei locali, con orari più flessibili che consentono di vivere la colazione in vari momenti della, con una proposta più ampia e inclusiva. Il caffè è forse l’esempio più emblematico di questa trasformazione: è cambiato il modo di raccontarlo e consumarlo, con sempre maggiore consapevolezza. Ma i ...

