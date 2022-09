I primi episodi di Montalbano in onda in 4K su Tivùsat a partire dal 14 settembre (Di giovedì 8 settembre 2022) Dal 14 settembre sul canale 210 di Tivùsat, Rai 4K, potremo vedere i primi quattro episodi della serie in versione restaurata e risoluzione 4K. ... Leggi su dday (Di giovedì 8 settembre 2022) Dal 14sul canale 210 di, Rai 4K, potremo vedere iquattrodella serie in versione restaurata e risoluzione 4K. ...

