Goodbye… to the only Queen: è morta la Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta si è spenta all’età di 96 anni. Questa sera alle 19.32 è arrivata la bandiera a mezz’asta su Buckingam Palace. È sopravvissuta a 12 presidenti degli Stati Uniti. È stata sinonimo di stabilità e ordine e ha condizionato una vera e propria era. Il Regno Unito precipita nel lutto dopo le notizie preoccupanti che avevano preparato il terreno nelle scorse ore. Adesso ci si aspetta che siano messi in atto tutti i protocolli previsti per la morte della Sovrana, mentre si attendono notizie sui funerali. Il regno della Regina Elisabetta tramonta oggi dopo ben 70 anni di governo, celebrati quest’anno con i magnifici festeggiamenti del Giubileo di Platino. Come sempre accade in questi casi, il regno di Carlo si apre con il lutto nel cuore degli inglesi, che piangono la loro amata Sovrana. AnsaIl comunicato ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Lasi è spenta all’età di 96 anni. Questa sera alle 19.32 è arrivata la bandiera a mezz’asta su Buckingam Palace. È sopravvissuta a 12 presidenti degli Stati Uniti. È stata sinonimo di stabilità e ordine e ha condizionato una vera e propria era. Il Regno Unito precipita nel lutto dopo le notizie preoccupanti che avevano preparato il terreno nelle scorse ore. Adesso ci si aspetta che siano messi in atto tutti i protocolli previsti per la morte della Sovrana, mentre si attendono notizie sui funerali. Il regno dellatramonta oggi dopo ben 70 anni di governo, celebrati quest’anno con i magnifici festeggiamenti del Giubileo di Platino. Come sempre accade in questi casi, il regno di Carlo si apre con il lutto nel cuore degli inglesi, che piangono la loro amata Sovrana. AnsaIl comunicato ...

VelvetMagIta : Goodbye… to the only Queen: è morta la #ReginaElisabetta #buckinghampalace #VelvetMag #Velvet - Paulla1968 : Di certo, gli #inglesi, potranno dire di essere stati governati a lungo, da una Donna rispettabile, fedele ai suoi… - MondinoUmberto : Goodbye Blue Sky - PINK FLOYD (HD Quality) From 'The Wall' - ABkualcosa : Le condizioni della Regina Elisabetta sono così preoccupanti che Sir Elton John ha già cambiato il testo di Candle… - AnnaxLGxTS : RT @MaxxGhe: 06/09/1997. Al funerale dell’amica Lady Diana Spencer, ELTON JOHN esegue una nuova versione di “Candle In The Wind (Goodbye En… -

da I Love You Baby a I Will Survive Il video di Never Can Say Goodbye : Gloria Gaynor: Suddenly e I Am What I Am Procediamo con Suddenly , brano presente nell'album The Power of Gloria Gaynor , pubblicato nel 1986. Il testo parla di ... THE TAYLOR HAWKINS Tribute Concert. La scaletta del concerto [Dove rivederlo] ...(Supergrass cover) Caught by the Fuzz (Supergrass cover) Them Crooked Vultures Goodbye Yellow Brick Road (Elton John cover) Gunman (Them Crooked Vultures cover) Long Slow Goodbye (Queens of the Stone ... Wonder Channel Il video di Never Can Say: Gloria Gaynor: Suddenly e I Am What I Am Procediamo con Suddenly , brano presente nell'albumPower of Gloria Gaynor , pubblicato nel 1986. Il testo parla di ......(Supergrass cover) Caught byFuzz (Supergrass cover) Them Crooked VulturesYellow Brick Road (Elton John cover) Gunman (Them Crooked Vultures cover) Long Slow(Queens ofStone ... “How do I say goodbye” di Dean Lewis: una canzone d’addio