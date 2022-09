Giornalista molestata con un bacio da un tifoso dopo una partita del Flamengo | video

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ancora una volta unasportiva è stata vittima di molestie al termine di unadi calcio. Siamo in Brasile: lain questione si chiama Jessica Diaz, lavora per Espn. Al termine di unadellaè stata attorniata da tifosi festanti, soprattutto uno che, preso da chissà quale istinto, ha baciato sulla guancia la ragazza che è rimasta visibilmente turbata dal gesto.

