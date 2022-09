Georgette Polizzi mamma | il lungo sfogo su Instagram | “Colpa della stanchezza”

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 settembre 2022) La vita di una neonon è facile: cambiano i ritmi, gli impegni, le giornate. E fare i conti con queste modifiche non è mai semplice. Lo racconta ancheche – su– si è lasciata andare a unsulle difficoltà che sta vivendo nelle ultime settimane. “”: parole che sono state comprese dai suoi tanti follower e appoggiate anche da alcune sue colleghe vip che l’hanno anche voluta rassicurare del fatto che non è sola., lodasuDiventaresignifica vedere la propria vita cambiare e non si è mai del tutto pronte alle difficoltà che ...