GdS – Juve | Rovella ceduto in prestito al Monza Paredes in avvicinamento

(Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-08-30 12:14:49 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: È cominciata l’operazione-sfoltimento a centrocampo, che gli infortuni di Pogba e McKennie e la lunga trattativa per il regista argentino avevano rallentato. Domani mattina le visite mediche La strada era tracciata da un pezzo, ora ilvede il traguardo per ottenere il(secco) di Nicolò. Il calciatore era stato promesso già a inizio campionato, subito dopo la tournée dellanegli Stati Uniti. Poi gli infortuni di Pogba e McKennie e la lunga trattativa col PSG per(ora più vicino) hanno spinto i bianconeri a chiedere tempo fino al match con la Roma. Promessa mantenuta: il calciatore sosterrà le visite mediche domattina, dunque non sarà a disposizione di Allegri per il match infrasettimanale con lo ...

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS elogia il Napoli: “Attaccare è un dovere, ha indicato l… - ZonaBianconeri : RT @cn1926it: Il #Napoli indica la strada a #Juve e #Inter in #Europa, attaccare sarà un dovere – GdS - cn1926it : Il #Napoli indica la strada a #Juve e #Inter in #Europa, attaccare sarà un dovere – GdS - pascar21 : 'Rimpianto Juve' dalla #GdS @ChampionsLeague @juventusfc ???? - RunawayAgain : RT @mirkonicolino: #DlPiero alla #GdS: '#Juve squadra molto forte. Lo sarebbe di più con #Chiesa e #Pogba e non appena sarà inserito #Pared… -

Giornale di Sicilia

Il Napoli formato europeo dà lezione anche a Inter e: gli azzurri indicano la strada alle due grandi del nord per come affrontare il cammino in Champions League.Mercato importante del Napoli che per Gazzetta è da 7,5, ricambio generazionale e competitività mantenuta: soloe Roma un gradino più alto. Due magie di Mbappé, il debutto della Juve è un incubo: ko a Parigi La Gazzetta dello Sport, nell'edizione di oggi, ha elogiato il Napoli per la prestazione in Champions League contro il Liverpool, pensando anche a quelle ...Romelu Lukaku ha sofferto in tv in Belgio, direttamente dal centro tecnico della nazionale: in serate come queste sarebbe servito per carisma e forza fisica. Tra l’altro, ieri Romelu ha visto sul suo ...