Fantacalcio, infortunio Osimhen: i tempi di recupero (Di giovedì 8 settembre 2022) . Nuovo incidente per l’attaccante: tegola per Spalletti in vista dei prossimi impegni. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Debutto casalingo decisamente imperioso per il Napoli che asfalta il Liverpool per 4-1 nella prima giornata del girone A. La doppietta di Zielinski, il blitz di Anguissa e la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) . Nuovo incidente per l’attaccante: tegola per Spalletti in vista dei prossimi impegni. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Debutto casalingo decisamente imperioso per il Napoli che asfalta il Liverpool per 4-1 nella prima giornata del girone A. La doppietta di Zielinski, il blitz di Anguissa e la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ??BREAKING - #Osimhen si ferma ancora: infortunio contro #il Liverpool ? - fantapiu3 : #Napoli, infortunio per #Osimhen, le prime news #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - Fantacalcio : Napoli, infortunio per Osimhen! Fuori nella gara contro il Liverpool - Fantacalcio : Napoli, infortunio per Osimhen! Fuori nella gara contro il Liverpool - SOSFanta : ??BREAKING - #Osimhen si ferma ancora: infortunio contro #il Liverpool ? -