Energia: Di Maio, 'serve dl da 13 mld, aiuti a imprese e famiglie a rischio povertà energetica' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "In attesa del tetto al prezzo del gas" in Ue, "dobbiamo fare un dl in grado di intervenire da qui a dicembre e pagare l'80% delle bollette a imprese e famiglie che rischiano la povertà energetica. Un intervento che vale 13 miliardi". Così il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, nella puntata di Porta a Porta che verrà trasmessa questa sera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "In attesa del tetto al prezzo del gas" in Ue, "dobbiamo fare un dl in grado di intervenire da qui a dicembre e pagare l'80% delle bollette ache rischiano la. Un intervento che vale 13 miliardi". Così il ministro degli Affari esteri Luigi Di, leader di Impegno Civico, nella puntata di Porta a Porta che verrà trasmessa questa sera.

