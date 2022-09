Elisabetta | la regina dell’anti-lagna e noi

(Di giovedì 8 settembre 2022) Questo è un articolo inutile. Cosa dici di Elizabeth Windsor, che è diventataper sbaglio giacché il titolare dell’incarico era in balìa delle proprie erezioni e preferì una divorziata al trono; cosa dici diche si è presa un compito non suo e l’ha eseguito così a lungo e per così tante epoche che, quando il suo regno è cominciato, l’inglese più noto alla stampa era il primo ministro in carica, Winston Churchill, e quando è finito i giornali locali erano intenti a occuparsi di Meghan Markle; cosa dici della novantaseienne che il giorno prima di morire si tira su dal letto e va a dare l’incarico al nuovo primo ministro? Cosa dici di una che di primi ministri ne ha nominati quindici, che ha visto passare qualunque scandalo e conquistato qualunque pubblico, tranne quelli che tenacemente si rifiuteranno di leggerne i coccodrilli giacché, ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - manuhellt : RT @RedandBlack22: Il principe Carlo mentre mette il cianuro nel tè della regina Elisabetta - akhetaton11 : RT @Lanternaweb: +++ ?? FLASH | È MORTA ELISABETTA II: LA REGINA DEL REGNO UNITO AVEVA 96 ANNI +++ #QueenElizabeth #ReginaElisabetta #Buck… -

Classe 1926, laè mancata nell'anno del Giubileo in cui si celebra il 70º anniversario dell'ascesa al trono. E mentre tutto il mondo esprime cordoglio per la perdita di un personaggio tanto amato, ...La Bbc ha annunciato la morte della. La sovrana, 96 anni, si è spenta nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili negli ultimi tempi nonostante la tempra ferrea - si erano aggravate nelle ...Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, necessari per il suo funzionamento e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o cliccando su "Accett ...Una figura senza tempo, simbolo della monarchia, oltre i confini del Regno Unito. E’ morta a 96 anni la regina Elisabetta II. “Tutta la mia vita, che sia breve o lunga, la dedicherò al vostro servizio ...