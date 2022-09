Elisabetta Gregoraci al Festival di Venezia: l’outfit è supersexy, push-up e seno in mostra (Di giovedì 8 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci, elegante e magnetica. La showgirl e conduttrice televisiva è appena arrivata a Venezia, pronta a sfilare questa sera sul red carpet in occasione dell’ottava serata della 79esima edizione della mostra Internazionale d’arte cinematografica. Il look non è di certo passato innoservato, a 42 anni la Gregoraci è un vero schianto! Dark Lady al Festival di Venezia Elisabetta Gregoraci è sbarcata al molo dell’hotel Excelsior come una vera dark lady. Ha indossato un completo in pizzo nero trasparente che ha subito catturato l’attenzione di tutti i fotografi presenti alla kermesse del cinema. Nonostante l’arrivo in barca sia un momento sobrio rispetto alla sfilata sul red carpet, la Gregoraci ha voluto ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 8 settembre 2022), elegante e magnetica. La showgirl e conduttrice televisiva è appena arrivata a, pronta a sfilare questa sera sul red carpet in occasione dell’ottava serata della 79esima edizione dellaInternazionale d’arte cinematografica. Il look non è di certo passato innoservato, a 42 anni laè un vero schianto! Dark Lady aldiè sbarcata al molo dell’hotel Excelsior come una vera dark lady. Ha indossato un completo in pizzo nero trasparente che ha subito catturato l’attenzione di tutti i fotografi presenti alla kermesse del cinema. Nonostante l’arrivo in barca sia un momento sobrio rispetto alla sfilata sul red carpet, laha voluto ...

