Elezioni: sondaggio Cise/Iccp, centrodestra al 42%, cresce M5S e supera 16% (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - centrodestra avanti e con un sostanziale stacco, Fdi primo partito ma con la Lega che non decolla; il centrosinistra fermo al 31% con il Pd che arranca al 21,4%, la ripresa del M5S che supera il 16%. Questa, in estrema sintesi, l'analisi sulle intenzioni di voto realizzata da Cise/Iccp, pubblicata sul sito della Luiss. "La vittoria del centrodestra ancora una volta non appare in discussione - si legge - pur se con valori inferiori a quelli riportati dagli istituti di sondaggio in questi giorni: la coalizione di centrodestra totalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. Appare anche confermato il ruolo di primo partito di Fratelli d'Italia, pur se nei nostri dati - puntualizza il Centro italiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) -avanti e con un sostanziale stacco, Fdi primo partito ma con la Lega che non decolla; il centrosinistra fermo al 31% con il Pd che arranca al 21,4%, la ripresa del M5S cheil 16%. Questa, in estrema sintesi, l'analisi sulle intenzioni di voto realizzata da, pubblicata sul sito della Luiss. "La vittoria delancora una volta non appare in discussione - si legge - pur se con valori inferiori a quelli riportati dagli istituti diin questi giorni: la coalizione ditotalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. Appare anche confermato il ruolo di primo partito di Fratelli d'Italia, pur se nei nostri dati - puntualizza il Centro italiano ...

fanpage : In collaborazione con l’istituto @SBidimedia proponiamo un sondaggio in vista delle elezioni del 25 settembre. Nei… - lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - coondivido : Sondaggi politici, stop da sabato #elezioni #politiche #sondaggio - mariacattini : Sondaggi politici, stop da sabato #elezioni #politiche #sondaggio -