È morta la regina Elisabetta

(Di giovedì 8 settembre 2022) LaII è. L’annuncio è stato dato dalla BBC e dall’account Twitter della Famiglia reale. La sovrana si sarebbe spenta nel pomeriggio di oggi 8 settembre. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 Elisabeth Alexandra Mary Windsor (questo il nome completo) era nata il 21 aprile 1926, a Londra. Divennenel 1953, in una cerimonia che, per la prima volta (e contro il parere di Winston Churchill, allora primo ministro inglese) fu trasmessa in televisione. Nel suo lungo regno dovette affrontare crisi e problemi, dalle ribellioni nel Commonwealth alla crisi del canale di Suez, ma fu anche la ...