"E' morta in pace" la regina d'Inghilterra Elisabetta II, il principe Carlo diventa automaticamente Re (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina d'Inghilterra Elisabetta II è morta nel castello di Balmoral. Il re Carlo III e la regina consorte Camilla resteranno nel castello di Balmoral. Un comunicato di Buckingham Palace ha annunciato che la regina "è morta in pace" nella sua dimora di Balmoral. Con l'annuncio della morte della regina, l'erede al trono Carlo diventa automaticamente Re e avrà il nome di Carlo III. Elisabetta II è stata regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dei suoi altri regni e territori, oltre che Capo del Commonwealth e Difensore della Fede. Nipote di Giorgio V, prima figlia del re Giorgio VI e di Lady Elizabeth Bowes-Lyon, ...

