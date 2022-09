Dl Aiuti ter: governo conta su 6,2 miliardi di entrate. Draghi invita ministri a preparare passaggio consegne (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del premier Mario Draghi e del ministro Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Consiglio deiha approvato, su proposta del premier Marioe del ministro Franco, la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggioripari a 6,2di euro L'articolo proviene da Firenze Post.

