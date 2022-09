“Così minacciano la pace” La Russia fa la vittima e si appella all' Onu

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Laha deciso di richiedere per oggi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla questione della fornitura di armi straniere all'Ucraina. Lo ha annunciato Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite. «Proponiamo di discutere le reali minacce allae alla sicurezza internazionali generate dalla fornitura di armi e prodotti militari all'Ucraina da parte di Stati stranieri», ha detto ieri, parlando a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina, convocata su iniziativa di Stati Uniti e Albania. Il rappresentante permanente russo ha osservato che «lavorrebbe vedere il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per il disarmo Izumi Nakamitsu come relatore,come i rappresentanti della società civile». «Invieremo immediatamente ...